Gerir uma empresa à distância da cloud

A Salesforce é a empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Manager (CRM). O termo será familiar a muitos, mas, para quem o desconhece, CRM é um software que permite a gestão dos clientes a todos os níveis — desde as vendas, ao marketing, atendimento e todos os outros pontos de contacto possíveis da sua empresa. No fundo, encara cada cliente como um viajante, e dá aos utilizadores a possibilidade de acompanharem o histórico de cada paragem desta viagem. Assim, permite facilitar as vendas, centrando toda a gestão dos clientes num único local.

Se a gestão do cliente está assegurada, o desafio nos tempos modernos, onde o trabalho híbrido passa a ser uma realidade (9 em cada 10 empresas planeiam aderir ao sistema híbrido), é simples: como se gere um escritório fora do escritório? Ou melhor, como se acompanha o colaborador tal como se acompanha o cliente?

Escritório é onde houver internet

Com vista a resolver este problema, em julho deste ano, a Salesforce completou a aquisição da Slack. A Slack foi uma startup criada com o objetivo de melhorar a comunicação interna das empresas que, na sua criação, atacava um ponto-chave: reduzir a quantidade de emails trocada entre colegas. Com a sua evolução, tornou-se muito mais do que isso: é hoje uma rede de integrações para lá de um chat. Isto significa que, numa empresa, um departamento pode ter um grupo próprio, um cliente ou projeto um canal próprio e, fora isso, o Slack possibilita uma série de integrações com outros softwares — entre os quais o Salesforce. Esta integração permite, por exemplo, que os trabalhadores introduzam dados de clientes diretamente no Slack (que são automaticamente sincronizados com o Salesforce) ou que, diariamente, tenham uma lista de tarefas enviadas automaticamente para eles, sem a necessidade de consultarem diferentes softwares.

Juntos, a Salesforce e a Slack criam aquilo a que chamam uma “sede digital”. “A Salesforce e a Slack estão a criar os escritórios digitais para ajudar todas as empresas a adaptarem-se e a voltarem a crescer neste mundo digital, que dá prioridade ao trabalho a partir de qualquer lugar”, afirma Bret Taylor, Presidente e Chief Operating Officer da Salesforce. Esta junção deu origem ao Slack-First Customer 360. Com esta solução, é possível fazer atendimento ao cliente em tempo real de forma mais eficaz, não só tendo acesso instantâneo a dados relevantes do cliente (é o fim do comum “pode só aguardar um minuto?”), mas também chamar facilmente para o chat especialistas da empresa na questão a ser discutida.

Com as notificações automáticas do Slack, o trabalho da equipa de vendas fica também facilitado. Durante a tal viagem do cliente, o Slack pode dar comandos de ação automáticos às equipas para quando estas precisam de atuar (num exemplo simples, um alerta instantâneo quando um cliente pretende ser contactado), bem como outros alertas ligados ao funcionamento da própria empresa — como o pipeline de vendas cair abaixo de um limite estipulado. Este novo mundo já convenceu empresas como a Sonos e a IBM, que foram dos primeiros a aderir ao novo sistema.

Formar e mostrar ao mundo

Mas as inovações não terminam aqui. Com um sistema integrado — ou uma sede digital —, a formação não pode ficar para trás. Por isso mesmo, surge o Salesforce+, uma plataforma de streaming para inspirar, motivar e ensinar — para cada função, setor e área de negócios, como marketing, gestão ou finanças. O Salesforce+ inclui séries originais, podcasts, entrevistas e outras experiências. Aqui podem encontrar-se conteúdos como o “Leading through change”, um programa semanal onde líderes de empresas abordam a estratégia para fazer frente à pandemia, ou o “Connections”, que dá a conhecer marketeres das empresas mais inovadoras mundialmente, como a IBM, a Levi’s e a GoFundMe.