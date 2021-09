A Glovo anunciou esta terça-feira que comprou a Mercadão e a Lola Market, duas empresas de entregas ao domicílio. A empresa catalã, especializada em entregas de refeições e de produtos em pequenas quantidades (de mercearia ou farmácia, por exemplo), alarga o raio de ação, avançando para o mercado das entregas planeadas de maior dimensão. O comunicado da Glovo não revela os valores das duas operações.

No caso da Mercadão, que foi fundada em 2018 por três sócios portugueses, serve de mercado online para entregas rápidas de lojas como Pingo Doce, Odisseias, Decathlon ou FC Porto. Já a Lola Market, que opera em Espanha, disponibiliza produtos do Lidl, Carrefour, Makro, Dia ou El Corte Inglés. A Glovo sublinha que, entre as duas empresas agora adquiridas, há “um portfólio de mais de 30 empresas nos dois países”.

“As duas marcas vão manter as respetivas identidades e operar de forma independente da Glovo”, indicou a empresa. Este negócio da Glovo segue-se ao investimento mais recente feito na Europa de Leste e na Suíça.

“Essas aquisições representam um passo significativo para nós, uma vez que agora podemos cobrir todos os principais segmentos de compra para os clientes de mercearia, tornando a Glovo num balcão único para mercearias online”, considerou Oscar Pierre, presidente executivo e co-fundador da Glovo, citado no comunicado.