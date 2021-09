O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Viseu, Fernando Figueiredo, disse esta terça-feira que quer deslocalizar os feirantes para junto ao Fontelo e requalificar o atual espaço da feira semanal para o devolver ao Rio Pavia.

“Basicamente deslocalizávamos este espaço da feira semanal, que é já um pouco fora de moda, criando aqui ao lado, nos terrenos anexos do Fontelo, uma zona melhorada, com estruturas pré-montadas, com casa de banho e restaurantes para apoio aos feirantes e população”, defendeu Fernando Figueiredo.

No primeiro dia de campanha eleitoral, os candidatos aos órgãos autárquicos viseenses da IL circularam na feira semanal para “dar a conhecer as ideias” do projeto aos cidadãos e dar a conhecer os rostos de quem quer “fazer diferente e ser a terceira força política” na câmara.

“Aqui, onde nos encontramos, afundávamos isto ligeiramente e criávamos aqui um enorme espelho de água onde tínhamos também depois uma zona com esplanadas e restauração, que se deslocasse para este imenso espelho que aqui ficaria”, continuou o candidato.

Fernando Figueiredo explicava à agência Lusa que a “requalificação pensada” para o local passa também por montar “um pequeno jogo de luz, de água e de som para que se criasse uma fonte de atração” no espaço e, “dessa maneira, a cidade voltaria a descobrir o [rio] Pavia”.

“Queríamos transformar esta zona mais baixa da cidade numa zona de lazer, de turismo, de diversão e de desporto. Os Ribeirinhos nasceram aqui, o Académico nasceu aqui e dessa forma tínhamos aqui o padel, as crianças no verão a mergulharem com o calor a aprenderem aqui a nadar como aconteceu aqui nos anos de [19]50”, explicou.

Com os candidatos a criarem uma “mancha azul” nas vias da feira semanal, foram apelando ao voto, “à diferença necessária” para os projetos autárquicos, ouvindo as queixas das obras que não acontecem perto de casa e ainda desejaram boa sorte aos candidatos com que se cruzaram.

“Não somos adversários, nós complementamo-nos”, assumiu a candidata da IL Isabel Aparício ao cabeça de lista do PS, João Azevedo, num breve cumprimento e troca de sorrisos que o cabeça de lista Fernando Figueiredo disse ser a “marca da campanha, a alegria e boa disposição”.

À presidência da Câmara Municipal de Viseu concorrem nestas eleições, além de Diogo Chiquelho (PAN), João Azevedo (PS), Fernando Ruas (PSD), Nuno Correia e Silva (CDS-PP), Francisco Almeida (CDU), Manuela Antunes (BE), Fernando Figueiredo (IL) e Pedro Calheiros (Chega).

O município é liderado por Conceição Azevedo (PSD), que assumiu a presidência em abril de 2021, após a morte, devido a complicações de saúde provocadas pela covid-19, de António Almeida Henriques, que liderava a Câmara desde 2013, tendo, em 2017, conquistado 51,74% dos votos (seis mandatos), e o PS 26,46% (três mandatos).