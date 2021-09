O PAN iniciou esta terça-feira a campanha oficial para as autárquicas com “boas perspetivas” de conquistar pela primeira vez vereadores em concelhos como Aveiro, Cascais, Porto, Lisboa e Almada, afirmou a porta-voz do partido.

Inês Sousa Real, porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), também aproveitou para criticar “visão curta” do atual presidente da câmara, o socialista Fernando Medina, no “combate do século XXI” que é a resposta à crise climática, a “visão do betão” dos sucessivos mandatos do PS, a “aposta única no turismo” ou as políticas de habitação em que o líder da autarquia “falhou redondamente”.

Na oposição a Medina, o PAN “tem sido indiscutivelmente” uma “voz forte”, afirmou.

“A grande meta do PAN é conquistar pela primeira vez lugares na vereação. Temos boas perspetivas não só em Aveiro e Cascais, mas também Lisboa, Porto, Almada”, disse Inês Sousa Real, em Lisboa, à margem da apresentação do programa eleitoral do partido para a cidade nas autárquicas de 26 de setembro.

A porta-voz do PAN referiu sondagens publicadas recentemente relativas a alguns concelhos e disse que o partido tem “a noção” de que tem feito “um trabalho muito sólido ao longo destes anos nos diferentes municípios” onde já conseguiu representação nas assembleias municipais e freguesias.

“E isso também se vai traduzindo na confiança dos eleitores” no partido e numa “maior preocupação ambientalista” de quem vota, disse Inês Sousa Real, que sublinhou que a intervenção do PAN passa também pelo “combate à pobreza”, pela inclusão e pela igualdade.

Em relação a Lisboa, a candidata do PAN à presidência da câmara é Manuela Gonzaga e o partido apresentou também candidaturas em todas as 19 freguesias da cidade, duas delas (Campo de Ourique e Avenidas Novas) em conjunto com a coligação Mais Lisboa (PS/Livre).

Inês Sousa Real destacou o trabalho dos deputados eleitos pelo PAN para a Assembleia Municipal de Lisboa, onde o partido tem representação desde há oito anos, e pediu aos eleitores da capital para darem “mais força” ao PAN nas autárquicas de 26 de setembro.

Além de Manuela Gonzaga, concorrem à Câmara de Lisboa Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), Tiago Matos Gomes (Volt Portugal), Nuno Graciano (Chega), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa).