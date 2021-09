O presidente da Iniciativa Liberal disse esta terça-feira, à margem de uma iniciativa de campanha para as autárquicas, que o partido apoia a decisão do Governo sobre a construção de um novo aeroporto no Montijo.

“Eu queria dizer-vos, aqui, talvez para surpresa de alguns, que estamos de acordo com a posição do Governo relativamente ao aeroporto. Defendemos a solução Portela + Montijo”, comunicou João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, em frente à Assembleia Municipal de Lisboa, à margem de uma arruada que o levou a percorrer as freguesias de Alvalade e Areeiro.

A “solução Portela + Montijo”, que está em cima da mesa, é “a mais económica e mais rápida”, apreciou, vincando que “está mais do que na hora de avançar” e que “50 anos de discussão chegam”.

Reconhecendo que o assunto novo aeroporto “não é um dossiê fácil”, Cotrim Figueiredo explicou que a tomada de posição resultou de “um debate interno do partido”.

A inexistência de uma nova infraestrutura de aviação “só está a prejudicar o país”, pois o aeroporto de Lisboa já demonstrou que “está completamente saturado”, assinalou o presidente da IL.

“O que nos levou a optar por esta posição foi esta consciência de que os problemas com o adiamento de uma decisão são muito maiores do que os problemas que eventualmente possam existir com qualquer das opções que se viessem a tomar, seja Montijo, Alcochete ou outra”, realçou.

Um novo aeroporto trará “inevitavelmente” questões para resolver, mas “são certamente inferiores aos problemas que estão a ser causados à economia da cidade, ao turismo do país” se se continuar “a adiar a construção”, repetiu Cotrim Figueiredo, não percebendo por que motivo “o PSD mudou de posição desde que foi governo”.