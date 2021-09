Isabel Ayuso, a presidente da Comunidade de Madrid, gravou um vídeo onde manifesta o apoio a Carlos Moedas na corrida à Câmara Municipal de Lisboa. Num curto depoimento de cerca de um minuto, a dirigente do Partido Popular faz o apelo ao voto em Moedas e um cartão vermelho a Fernando Medina. “Como em Madrid, há que libertar Lisboa das políticas socialistas fracassadas.”

Aquela que é vista como uma estrela em ascensão da direita espanhola provocou um autêntico terramoto político ao vencer de forma esmagadora as últimas eleições madrilenas, tendo tido mais do dobro dos votos dos socialistas do PSOE e precipitando mesmo a demissão de Pablo Iglesias, do Podemos, que se tinha empenhado pessoalmente naquela corrida eleitoral. Em Madrid, Ayuso governa com uma coligação com o Ciudadanos e o apoio parlamentar da direita radical do Vox.

Agora, neste vídeo de apoio a Carlos Moedas, Ayuso lembra o percurso do antigo comissário europeu, elogia-o como “homem moderado”, e insiste que dar a vitória ao social-democrata é “apoiar uma Lisboa livre e aberta a todos, como é Madrid”.

Ayuso, que fez campanha em Madrid com um slogan que se tornou o grito de guerra contra o Governo socialista de Pedro Sánchez (“Comunismo ou Liberdade!”), apela, assim, ao voto em Moedas. “Socialismo ou liberdade!”, remata a dirigente do PP.