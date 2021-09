Por isso mesmo, o comunista mostra-se interessado em aceitar pelouros na cidade, “sem que isso signifique uma coligação”, se desta vez tiver mais “condições” para isso. Ou seja, na prática, o PCP rejeita acordos para o mandato — na semana passada, Ferreira dizia ao Observador que não aceitaria as condições que o Bloco aceitou há quatro anos para dividir a governação da cidade, nomeadamente aprovar à cabeça os quatro orçamentos municipais. Mas quer assumir pelouros, ou seja, responsabilidades de governação em áreas específicas.

O facto de o Bloco não só ter, em 2017, aceitado um acordo nesses moldes como ter já esclarecido que não quer perder essa influência em Lisboa não tornará os bloquistas parceiros preferenciais para Medina? “Será tanto mais fácil quanto mais força tiver a CDU. Quanto mais força, mais fácil será ter responsabilidades maiores”, explicou Ferreira.

A luta à esquerda passa precisamente por aí: por um lado, conseguir a melhor votação e portanto a maior capacidade de influência, partindo para as negociações pós-eleitorais com vantagem. Por outro, desenhar o equilíbrio entre mostrar essa disponibilidade para negociar e distinguir-se, ao mesmo tempo, do PS, para não se perder no meio do chamado “voto útil”.

Foi o momento político da manhã de Ferreira, que de resto se dedicou às questões da Mobilidade. Depois de chegar de bicicleta com a comitiva — que incluía duas associações — atrás, o candidato explicou que as prioridades da CDU nesta área passam por “abordar as questões da Mobilidade de forma transversal”, ou seja, pensar a cidade de forma a conjugar os vários tipos de transporte e evitar “conflitos”, por exemplo, com carros ou peões.