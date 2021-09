O cabeça de lista da coligação Juntos Somos Coimbra, José Manuel Silva, defendeu esta terça-feira uma descentralização da Câmara Municipal e prometeu triplicar o orçamento das freguesias, além da realização de reuniões do executivo fora dos Paços do Concelho e abertas aos cidadãos.

A campanha da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança) arrancou na periferia da cidade, com uma visita aos bairros de São Miguel, do Brinca e da Relvinha, nos quais o candidato a presidente de Câmara frisou a intenção de “triplicar o orçamento das freguesias”, caso seja eleito.

“Vamos proporcionar mais meios, quer em termos técnicos, quer humanos, às freguesias, para poderem responder em proximidade à necessidade das pessoas. Vamos concretizar a descentralização da Câmara para as freguesias”, defendeu José Manuel Silva, que falava aos jornalistas durante a ação de campanha, sublinhando que pretende também avançar com reuniões do executivo nas várias freguesias e abertas à população.

Para o candidato, o atual executivo liderado pelo PS tem “desprezado” as freguesias.

José Manuel Silva considerou que a coligação que lidera pretende “mudar esse paradigma, porque o concelho é um somatório do bem-estar de todas as freguesias”.

Durante a visita aos bairros, José Manuel Silva constatou que “é preciso mais atenção” do município, considerando que “a cidade está toda ela pouco cuidada”, sendo necessária “uma intervenção mais programa e organizada”, nomeadamente nas áreas da manutenção e limpeza.

Na ação de campanha, o candidato distribuiu panfletos e foi ouvindo os cidadãos, a maioria críticos da governação do atual presidente da Câmara, Manuel Machado.

“Só tirar de lá o Machado já é bom. Que seja desta, que já não posso mais com ele”, disse uma mulher num café no Bairro do Brinca, prometendo a José Manuel Silva que ia “pôr uma velinha” para que o candidato ganhasse.

Questionado pela Lusa, o cabeça de lista disse sentir o apoio por parte das pessoas e também uma vontade de mudança, apontando inclusive para a confiança que a aritmética lhe dá: “O PS teve [em 2017] 24 mil votos e o Somos Coimbra [movimento independente cujos elementos integram agora as listas da coligação pelo Nós, Cidadãos!] e o Mais Coimbra [PSD/CDS/MPT/PPM] tiveram 29 mil votos”.

“As probabilidades são muito reais”, notou.

Para além de José Manuel Silva, concorrem o atual presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado (PS), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).