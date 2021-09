A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United foi um happening que mudou por completo a história da Premier League na presente temporada, uma ideia reforçada com os dois golos logo na estreia frente ao Newcastle no encontro mais visto de sempre em Inglaterra. No entanto, e mesmo elogiando essa mesma contratação, ainda há quem considere que a chegada do português não foi o grande reforço do ano. Não são muitos mas existem. E Stan Collymore, antigo avançado do Liverpool, foi um deles.

“Libra por libra, não consigo ver um jogador que seja mais importante na Premier League esta época, para a sua equipa, do que Romelu Lukaku. Se o Chelsea perdesse Lukaku por dez jogos, teria um impacto massivo em qualquer esperança do título, mesmo que o seu objetivo assumido seja só um lugar entre os quatro primeiros. O Manchester United tem Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood e Bruno Fernandes para marcar golos se a equipa tivesse de enfrentar um período sem Ronaldo. Aos 36 anos, é expectável que esta época seja menos sobre Ronaldo do que foi para as suas equipas nos anos passados”, escreveu o antigo internacional inglês num artigo de opinião.

Quatro jogos depois, o dianteiro belga vai dando razão à opinião de Stan Collymore. E a única coisa que mudou desde o início da temporada foi mesmo a forma como celebra os golos após uma má experiência.

Num encontro complicado em Stamford Bridge diante do Zenit, o campeão europeu conseguiu apenas furar a muralha dos russos a cerca de 20 minutos do final naquela que foi a primeira oportunidade que teve e que foi aproveitada da melhor forma, num desvio de cabeça ao segundo poste após cruzamento da direita de Azpilicueta. A celebração, essa, não passou de gestos com a mão e o apontar para o símbolo dos blues, bem diferente do que acontecera no bis frente ao Aston Villa. “Não volto a deslizar de joelhos depois da celebração de ontem [sábado]”, anunciou após um festejo que por pouco não o deixou lesionado.

O “senhor mais de 300 milhões” (valor investido no total de todas as transferências até hoje) continua a justificar os 115 milhões do Chelsea ao Inter este verão, levando quatro golos noutros tantos jogos e 14 nas últimas 14 partidas realizadas em provas europeias na semana seguinte à entrevista à VTM Nieuws em que explicou com vários detalhes os passos dessa transferência. “O Inter tirou-me da m****, só teria saído para o Chelsea. Estava dentro de um buraco profundo no Manchester United. Primeiro fizeram uma oferta de 100 milhões. Depois, 105 milhões e Marcos Alonso. Depois ofereceram 110 milhões e Zappacosta mas o Inter disse que não. Depois do treino, fui ao escritório de Inzaghi. Não queria estragar o ambiente mas já estava com o Chelsea na minha cabeça. Pedi-lhe para que encontrasse um acordo”, contou.

No final, e graças a Lukaku, o Chelsea confirmou o favoritismo teórico e voltou a ganhar sem sofrer golos, outra das imagens de marca da equipa campeã europeia comandada por Thomas Tuchel. Segue-se, a seguir aos jogos das provas nacionais, o duelo grande do grupo H na Liga dos Campeões, com a deslocação a Turim para defrontar a Juventus que ganhou também na estreia por 3-0 na Suécia frente ao Malmö com três golos apontados na primeira parte por Alex Sandro (23′), Dybala (45′) e Morata (45+1′).