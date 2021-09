Ainda à paisana, que é como quem diz num banal look preto de aquecimento a caminho do hotel para se arranjar e defender a coroa. Cerca de uma hora depois de os primeiros convidados começarem a pisar a passadeira vermelha do Metropolitan Museum, em Nova Iorque, os breves segundos em vídeo que mostram Rihanna, aka badgrrlriri, ainda em preparativos para a grande gala, eram o motivo de maior euforia no twitter, provavelmente um fiel barómetro do ambiente na red carpet do maior evento de moda do mundo: entenda-se, até então estava tudo morno, demasiado morno, para quem esperava uma desforra digna de um regresso pós longo interregno — passaram quase dois anos e meio sobre essa edição de 2019, a última antes da pandemia arrumar na gaveta a parada de looks excêntricos de 2021, que arrancou por volta das 22h30 (hora portuguesa) e se prolongou até às três e meia da madrugada.

Com os olhos dos internautas de serviço, e a pé, de regresso ao Met, um entusiasmo inicial com os all star brancos e a descontração de um dos anfitriões da noite, Timothée Chalamet. Um pouco depois, pausa para apreciar o Vera Wang azul que apadrinhou a metamorfose da poeta Amanda Gorman. Mas o primeiro momento tcharan, ainda que suave, coube a Bilie Eilish e à sua cauda romântica com assinatura Oscar de La Renta, emulando a era dourada de Hollywood e outros looks icónicos da diva Monroe. Afinal, a América foi o grande tema da jornada, com todas as suas nuances e espaço para encaixar luxuosos volumes e transparências, franjas, alusões a estátuas incontornáveis e homenagens a antepassados, espelhando esse caldeirão de culturas que transborda por 50 estados — a tenista Naomi Osaka, por exemplo, evocou as suas raízes haitianas e japonesas com uma exuberante criação Louis Vuitton; enquanto a congressista Alexandria Ocasio-Cortez desfilou na grande festa dos ricos pedindo que se taxassem os ricos.

Mas os fãs do evento ainda teriam que esperar um bom bocado para as chegadas mais sonantes. A partir do seu Instagram, J.Lo anunciava ao que vinha, partilhando algumas imagens de avanço com o seu look Ralph Lauren. E se Rihanna, há já várias edições entronizada rainha do baile, conseguiu chegar depois de tudo e todos para rematar o desfile ao lado do namorado ASAP Rocky, o momento mais excêntrico da noite esteve a cargo de Kim Kardashian, na sua versão incógnita.

Numa criação Balenciaga, Kim surgiu completamente coberta (balaclava incluída), fazendo-se acompanhar pelo diretor criativo da marca espanhola (sediada em Paris), Demma Gvasalia (também ele seguindo o registo “tapado da cabeça aos pés”) — por alguns instantes, os seguidores julgaram que se tratava de Kanye West mas o ex-marido de Kardashian esteve ausente da Met Gala, pelo menos fisicamente, já que West terá sido o responsável pela ideia por trás desta conjugação de peças, um projeto secreto. O look é composto por um tecido preto e justo ao corpo, que deixou em evidência as célebres curvas de Kim. A descoberto ficou apenas o longo rabo de cavalo, cirurgicamente trabalhado pelo suspeito do costume, Chris Appleton. E quando se apresenta assim ao mundo toda de preto, claro que a internet não poderia ficar em branco.

De forma mais ou menos previsível, o humor não foi a única nota dominante nas reações twitter fora.

O mood preto integral de Kardashian não ficou pela passadeira vermelha (de resto a inspiração fetichista tem sido uma constante nas suas escolhas mais recentes). Ao mesmo tempo que as estrelas exibiam os seus outfits, os fãs registavam o efeito eclipse também nas redes sociais da socialite e do ex-marido, que acaba de lançar o álbum “Donda”.