O Presidente russo está de “perfeita saúde”, indicou esta terça-feira o Kremlin, depois de se saber que Vladimir Putin tinha estado em contacto com doentes com Covid-19.

“O Presidente está de perfeita saúde“, disse Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa.

Adiantou que Putin, que recebeu a segunda dose da vacina russa Sputnik V em abril, foi testado e que o resultado foi negativo.

Peskov disse aos jornalistas que o Presidente russo ficará em isolamento, não precisando durante quanto tempo. Garantiu, no entanto, que Putin continuará a trabalhar normalmente.

