Os tempos mudaram, os estádios estão mais modernos, o reforço da segurança também se tornou uma realidade inevitável apesar daqueles fogachos que de quando em vez vão aparecendo de aventureiros que invadem o campo sem maldade apenas para tirarem uma selfie com o seu herói – o que não aconteceu com o intruso no Young Boys-Manchester United, que aos 78′ o máximo que conseguiu antes de ser intercetado foi dar uma cambalhota em campo. Se assim não fosse, em todos os jogos, em todos os campos de todos os países, haveria uma tendência incontornável de ir ter com Ronaldo e ficar com tudo de recordação.

Camisolas, calções, chuteiras, meias, uma mera fotografia. Quando vem do avançado, tudo serve ou não fosse ele o senhor Champions com mais jogos, mais golos, mais assistências e mais um sem número de recordes (já lá vamos). No entanto, houve uma azarada steward no Wankdorf Stadion que ficou com uma “recordação” que não gostaria de ter. E foi isso que fez com que Ronaldo se aproximasse de si.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante o período de aquecimento, o capitão da Seleção fez os habituais exercícios com os seus restantes companheiros mas teve um remate ao lado da baliza onde estavam os guarda-redes do Manchester United que acabou por acertar com estrondo no assistente de recinto desportivo que se encontrava nessa zona. O português apercebeu-se do que aconteceu, deslocou-se de imediato ao local para se certificar que estava tudo bem com a steward e pedir desculpa pelo sucedido, ficando percetível que se encontrava ainda a tentar perceber o que lhe tinha acontecido antes de ser ajudada por alguns colegas e assistida.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match. He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention. pic.twitter.com/74PyXMrDr9 — PurelyFootball (@PurelyFootball) September 14, 2021

A história não demorou a correr mundo, antes de ser substituída por mais dois recordes alcançados por Cristiano Ronaldo em Berna: por um lado, igualou o número de jogos de Iker Casillas na Champions (177); por outro, empatou também com Lionel Messi no número de adversários a quem conseguiu marcar (36). Em tudo o resto, foi só um reforçar de posição de um jogador que é o melhor marcador de sempre da competição, o elemento com mais assistências e o recordista de golos numa fase de grupos, em fases a eliminar ou numa só época. O “acidente” estava esquecido, Ronaldo não esqueceu.

RECORD! Cristiano Ronaldo joins Iker Casillas (177) as all-time leading appearance maker in the Champions League ???? 1⃣7⃣7⃣ Iker Casillas

1⃣7⃣7⃣ Cristiano Ronaldo#UCL pic.twitter.com/RzEBrfj6Hs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

Most teams scored against in Champions League history: Cristiano Ronaldo – 36

Lionel Messi – 36 ???? things. pic.twitter.com/2DDxyBhJMe — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

Já depois do que tinha acontecido, o português fez questão de fazer chegar à mesma steward a camisola com que tinha marcado o primeiro golo nesta edição da Liga dos Campeões, num momento que mereceu muitos aplausos das bancadas que, mais tarde, acabariam em festa pela surpreendente vitória do Young Boys frente ao Manchester United. E Ronaldo chocava pela primeira vez com a nova realidade…

2 – Manchester United managed just two shots in this match, the fewest Opta have on record in any of their 138 UEFA Champions League matches since 2003-04. Their second and final shot of the match came in the 25th minute from Cristiano Ronaldo. Stalled. pic.twitter.com/tDuX3CSn87 — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

Ao longo de todo o encontro, condicionado pela expulsão de Wan-Bissaka logo aos 35 minutos por uma entrada imprudente que mereceu vermelho direto, os red devils registaram apenas dois remates e ambos do português (e ambos com assistência do também português Bruno Fernandes), um registo que nunca tinha sido tão mau desde que a Opta tem estatísticas completas de jogo num total de 138 encontros a contar para a Liga dos Campeões (desde 2003/04). Foi também por isso que, desde que foi substituído aos 71′, o português assumiu em algumas ocasiões o papel de “treinador adjunto”, dando algumas indicações por trás de Solskjaer. De nada serviu e, no último minuto de descontos, os suíços fizeram mesmo o 2-1.

Solskjær on bringing off Cristiano Ronaldo: “We have to look after him as well.” pic.twitter.com/9kfjuPhpm4 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 14, 2021

“Parecia que íamos conquistar um ponto merecido num jogo difícil. Quando marcámos o primeiro golo, achámos que tínhamos boas hipóteses de vencer o jogo mas infelizmente a expulsão teve impacto. O Wan-Bissaka recebeu mal a bola e depois deu um toque no adversário. É difícil argumentar contra a decisão do árbitro. Ele não pisou o tornozelo, acertou no pé mas não foi uma falta maldosa. Substituições de Ronaldo e Bruno Fernandes? Já tinham passado 70 minutos de jogo e eles correram muito, não só no sábado como hoje. O relvado sintético também teve influência e nós precisávamos da experiência do Nemanja [Matic] para segurar a bola e das pernas do Jesse [Lingard]”, comentou no final do jogo Solskjaer.