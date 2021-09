O Sporting apelou, esta terça-feira, aos seus sócios e adeptos para que não utilizem pirotecnia nas bancadas do Estádio José Alvalade, referindo que pode causar “multas avultadas” e “graves prejuízos” ao clube.

“O Sporting Clube de Portugal apela à sensibilidade dos seus sócios e adeptos de forma a que não seja utilizada pirotecnia nas bancadas do Estádio José Alvalade. A segurança está em primeiro lugar e o clube procura que todos os que se desloquem ao Estádio José Alvalade tenham uma experiência sem riscos”, referem os ‘leões’ em comunicado.

O Sporting acrescenta ainda que a utilização de material pirotécnico nas bancadas provoca “multas avultadas nas diversas competições, o que pode trazer graves prejuízos” para o clube.

Os ‘leões’ recebem na quarta-feira os holandeses do Ajax, em jogo da primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, agendado para as 20h00 no estádio José Alvalade, que será arbitrado pelo espanhol José Sánchez Martínez.

Os alemães do Borussia Dortmund e os turcos do Besiktas completam o agrupamento.