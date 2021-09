Em atualização

A ameaça pairava há várias semana e consumou-se esta quarta-feira. O primeiro-ministro britânico avançou mesmo com uma remodelação governamental, estando esta tarde a receber no n.º 10 de Downing Street os seus ministros.

A primeira baixa anunciada, e que já era esperada, foi Gavin Williamson, que até então desempenhava o cargo de ministro da Educação. Williamson, recorda a BBC, enfrentou duras críticas pela forma como geriu as interrupções no calendário escolar e os exames durante a pandemia de Covid-19, e estava bastante fragilizado.

Outra saída que estava iminente era a do ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, muito criticado no último mês pela forma como geriu a crise no Afeganistão, agravada pelo facto de ter estado de férias enquanto os talibãs conquistavam Cabul, precisamente há um mês. Raab deixa a pasta da política externa britânica e assume o ministério da Justiça, substituindo Robert Buckland, que abandona o executivo.

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros passa a ser Liz Truss, que até agora chefiava a pasta do Comércio.

Também o ministro da Habitação, Robert Buckland, deixa o governo de Boris Johnson. Por outro lado, a ministra da Administração Interna, Priti Patel, vai ficar no executivo, apesar de ter sido um nomes apontados pela imprensa britânica nas últimas semanas à porta de saída.