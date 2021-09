O candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à Câmara de Castelo Branco, João Belém, afirmou esta quarta-feira que o presidente do PSD, Rui Rio, que esteve no município, deu força à campanha e simbolizou que a união faz a força.

“A presença de Rui Rio é uma grande honra. Vai dar-nos força e é um símbolo de que a união faz a força. E nós, aqui, também a nível interno, temos tentado fazer isso. Temos tentado, independentemente de todas as circunstâncias que conduziram a este processo [escolha do candidato], unir as pessoas e trabalhar para Castelo Branco e é isso que estamos empenhados em fazer”, afirmou à agência Lusa João Belém, durante uma ação de contacto com a população e visita ao comércio local, que contou com a presença de Rui Rio.

O candidato sublinhou que está a tentar fazer uma campanha “muito personalizada, pessoa a pessoa, ouvindo os seus problemas, fazendo uma propaganda quanto baste”.

“Este trabalho que começou agora a ser feito oficialmente desde que a campanha começou, olha com grande atenção para a população e para as freguesias. Assim esperamos que confiem em nós e que isso se traduza no resultado que esperamos, que é a vitória no dia 26”, sustentou.

Sobre a ação de rua, João Belém realçou que o comércio tradicional “é um setor muito importante” para Castelo Branco.

“Se já estava mal e pouco apoiado antes da pandemia [Covid-19], depois da pandemia, de facto, tem-se demorado muito a fazer um determinado número de ações que levariam a colmatar as brechas todas que a pandemia trouxe”, frisou.

João Belém disse que o comércio tradicional precisa de ser revitalizado em Castelo Branco, fundamentalmente aquele que está situado no centro da cidade.

“Há muitas lojas desocupadas e degradadas. Não há incentivos para o comércio. O incentivo ao comércio também tem que ser feito a nível da possibilidade do estacionamento, a nível da redução do IRS das pessoas, e trazer novas empresas comerciais”, sublinhou.

O candidato da coligação defendeu que deve ser dado “mais incentivo, mais apoio” ao comércio local.

João Belém referiu também que o mercado municipal de Castelo Branco, em pleno centro da cidade, “está vazio, às moscas”.

“É uma pena um lugar emblemático estar às moscas. Queremos revitalizar essa zona e trazer as pessoas das redondezas a vender os seus produtos no mercado municipal, dando-lhes condições, não só económicas e de ajuda, como também ao nível das instalações”, concluiu.

Na corrida à presidência da autarquia estão Leopoldo Rodrigues (PS), Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).