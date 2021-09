O cabeça de lista da CDU à Câmara de Coimbra, Francisco Queirós, defendeu esta quarta-feira a reabilitação dos espaços verdes da cidade de Coimbra, desde a margem do rio, Parque Manuel Braga, Parque Verde, Jardim da Sereia, Botânico e Mata do Choupal.

“Estamos numa ação de campanha da CDU, neste caso de sensibilização para questões do ambiente e, em particular, para este grande anel verde da cidade de Coimbra, que vem desde a margem do rio, do parque Manuel Braga e Parque Verde, passando aqui pelo Jardim da Sereia e que tem ou pode ter continuidade, se quisermos, até à Mata do Choupal. É toda esta vasta zona, incluindo o Botânico”, disse o candidato, que falava aos jornalistas numa ação de campanha da coligação PCP/PEV.

Francisco Queirós apontou para o exemplo do Jardim da Sereia, como um jardim que tem estado ao “abandono”.

O candidato referiu que aquele espaço necessita de intervenção e, sendo “certo que choveu muito nas últimas horas”, “há logo consequências nefastas e estragos, como aconteceu nas diversas intempéries”.

A CDU “exige que se cuide este espaço”, não só a nível ambiental, mas também “das envolventes, dos muros”, sublinhou.

“A Câmara tem de olhar para este espaço de uma outra forma, com uma outra atenção, com equipas com uma maior frequência a tratarem do espaço verde e também a cuidarem da arquitetura envolvente”, explicou.

Caso seja eleito, a reabilitação dos espaços verdes é uma “prioridade” e isso passa por ter “cada vez mais pessoal nos serviços municipais que cuidam dos espaços verdes e jardins”.

O candidato referiu que é “preciso” contratar mais pessoas para estas áreas.

“É preciso ter gente para cuidar dos espaços verdes e é preciso ter pessoas para cuidar da higiene da cidade e não temos tido”, sustentou.

Francisco Queirós referiu que esta necessidade de pessoas para esta áreas implicará a “abertura de mais concursos públicos”.

Nas eleições marcadas para dia 26 concorrem à Câmara Municipal de Coimbra o atual presidente, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (Juntos Somos Coimbra — PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (PDR/MPT), Francisco Queirós (CDU) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).