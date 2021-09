Duas crianças foram encontradas na sexta-feira pela PSP em S. João do Estoril depois de fugirem de casa após a sua mãe ter sido esfaqueada — a vítima foi ainda levada para o hospital com vida mas acabou por morrer. O suspeito do crime é o companheiro da vítima que acabou por se entregar às autoridades admitindo o homicídio esta terça-feira, como noticia o Correio da Manhã.

As crianças tinham 9 e 12 anos e foram abordadas já na rua pela PSP, depois de os vizinhos terem dado o alerta do barulho, admitindo que esta seria já uma situação recorrente e que suspeitavam que haveria violência de parte a parte. Foram as duas crianças que relataram às autoridades que a mãe tinha sido esfaqueada e que não sabiam se esta estaria ainda com vida.

Quando a polícia chegou ao local, num bairro social de S. João do Estoril, a mãe das crianças ainda estava viva e foi transportada nessa noite para o Hospital de S.José, em Lisboa, onde acabou por morrer no domingo, dois dias depois do crime.

O companheiro da vítima entregou-se na madrugada de terça-feira na esquadra da PSP em S. João do Estoril e terá confessado o homicídio, que, segundo o CM, terá tido contornos violentos com o homem a perpetrar várias facadas na vítima, O suspeito será presente a interrogatório judicial esta quarta-feira no Tribunal da Comarca de Cascais.

Não é conhecido o paradeiro do suspeito nos dias que sucederam ao crime, tendo este conhecimento que estaria a ser procurado pela Polícia Judiciária pelo que terá desligado o telemóvel para não ser localizado pelas autoridades.