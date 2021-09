O príncipe Harry celebra esta quarta-feira o seu 37º aniversário, data que não deixou de ser assinalada pela família real, que através das redes sociais destacou alguns dos seus melhores momentos enquanto membro real, apesar dos aspetos conturbados que têm pautado a relação dos Sussex com o clã.

A rainha Isabel II desejou um feliz aniversário ao seu neto através da sua conta oficial do Twitter, onde partilhou diversas fotografias do príncipe em eventos de caridade.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! ???? pic.twitter.com/W1MJC9cGBn

O príncipe Carlos prestou uma pequena homenagem ao seu filho com fotografias antigas onde aparecem juntos. Imagens acompanhadas de um mensagem simples a desejar um ótimo aniversário a Harry, cujo contacto com pai nos últimos tempos tem sido feito de altos e baixos.

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! ???? pic.twitter.com/rGhu2BtsX3

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2021