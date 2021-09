Em atualização

O Ministério Público arquivou o processo sobre as suspeitas de assinaturas falsas na criação do Chega. A notícia foi avançada pela TVI e confirmada pelo Observador.

De acordo com o despacho do DIAP de Lisboa, a investigação concluiu que “não foram reunidos indícios suficientes sobre a autoria das falsificações (seja autoria moral ou material)”. Nuno Afonso, ex-vice-presidente do Chega, tinha sido constituído arguido no caso.