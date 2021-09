(em atualização)

No mesmo dia em que celebra o 37.º aniversário, Harry e a mulher, Meghan Markle, surgem na lista das 100 pessoas mais influentes de 2021 da revista norte-americana Time. Os duques de Sussex figuram numa das capas entretanto apresentadas nas redes sociais — entre as outras estão personalidades como a cantora Billie Eilish, a atleta Simone Biles e a atriz Kate Winslet.

Harry e Meghan integram a categoria “Ícones” (há ainda “Pioneiros”, “Titãs”, “Artistas”, “Líderes” e “Inovadores”). Na publicação é destacado o “sentido de urgência” que move tanto um como o outro, mas também o facto de ambos terem sido “abençoados” por nascimento e com talento, ainda que “sobrecarregados” pela fama. O destaque é dado ao trabalho de caridade dos duques, através da Fundação Archewell, criada após o casal ter deixado a família real e o Reino Unido em busca de liberdade e independência financeira.

“Eles dão voz aos que não têm voz por meio da produção de media. De mãos dadas com parceiros sem fins lucrativos, eles assumem riscos para ajudar comunidades carentes — oferecendo apoio de saúde mental para mulheres e jovens negras nos EUA e alimentando as pessoas afetadas por desastres naturais na Índia e no Caribe”, lê-se ainda. “Num mundo onde todos têm uma opinião sobre as pessoas que não conhecem, o duque e a duquesa têm compaixão pelas pessoas que não conhecem. Eles não se limitam a opinar. Eles correm em direção à luta.” O perfil foi escrito pelo chef José Andrés, cujo projeto World Central Kitchen recebe apoio dos Sussex.

O duque a duquesa surgem numa das capas, ela vestida de branco e ele, ligeiramente atrás, de preto, com os braços apoiados sobre os ombros da mulher. A fotografia foi registada pela lente do sérvio Pari Dukovic na mansão de mais de 14 milhões de dólares do casal em Montecito, na Califórnia. Numa segunda fotografia, os dois usam roupas num tom verde azeitona e são fotografados junto a uma janela. Não há qualquer referência à polémica entrevista que os duques deram a Oprah Winfrey, em março deste ano.

Na lista das 100 pessoas mais influentes está ainda Britney Spears, cujo perfil foi escrito por Paris Hilton: “Apesar da escuridão que envolveu a sua vida, Britney encarna a alegria e partilha a luz do seu lindo coração, para sempre a superestrela. Portanto, ficamos ao lado dela e torcemos por ela enquanto ela transforma a dor em propósito, o seu espírito inabalável mais forte do que nunca”.