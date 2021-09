A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos voltou a fazer um aumento extraordinário das tarifas reguladas que sobem 3% a partir de outubro.

É o segundo este ano que se traduz num aumento acumulado de 6% nas tarifas para os clientes que estão no mercado regulado. Depois de terem iniciado o ano de 2021 com uma descida ligeira de 0,6%. Em comunicado a ERSE diz que o novo aumento vai representar o agravamento em 1,05 euros na fatura média mensal dos consumidores domésticos com potência contratada de 3,45 kVA.

As tarifas reguladas aplicam-se a menos de um milhão de consumidores, mas esta nova atualização vai permitir às comercializadoras rever também o preços das suas ofertas face à subida imparável dos custos de aquisição de energia elétrica.

A decisão surge em resposta a uma escalada constante dos preços da eletricidade no mercado grossista ibérico que hoje voltaram a atingir um novo recorde na casa dos 172 euros por MW/h. Este segundo ajustamento trimestral tem como objetivo “evitar desalinhamentos excessivos com o mercado livre”, bem como travar um desvio face aos custos previstos para este ano que teria de ser compensado no próximo ano com impacto nos preços de 2022.

A ERSE sinaliza que este ajustamento pode ocorrer sempre que se verifique um desvio no custo previsto de aquisição de energia por parte do serviço universal que seja superior a 10 euros por MW/h. Neste caso, a tarifa de energia que representa cerca de um terço da fatura total dos consumidores domésticos tem de revista em 5 euros por MWh.