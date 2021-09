O ministro das Finanças e candidato do Partido Social Democrata (SPD) às legislativas, Olaf Scholz, vai prestar declarações sobre lavagem de dinheiro na comissão parlamentar de Finanças, cinco dias antes das eleições na Alemanha.

A Comissão de Finanças do Bundestag (parlamento alemão) quer questionar Olaf Scholz sobre as investigações realizadas ao departamento de combate à lavagem de dinheiro do seu ministério.

A presença do ministro das Finanças no parlamento, que deverá acontecer virtualmente, foi solicitada pelos Verdes, o partido liberal FDP, e o partido A Esquerda, e está marcada para a próxima segunda-feira, a partir das 10h00 locais (09h00 em Lisboa), de acordo com a Agência de Notícias Alemã dpa.

Não é a primeira vez que Scholz comparece na comissão parlamentar de Finanças. O também vice-chanceler já tinha prestado declarações aos deputados, há uns meses, a propósito do caso “Wirecard”, a empresa de pagamentos eletrónicos, atualmente em insolvência, depois de esta apresentar resultados falsos sem que as Finanças o soubessem.

Os procuradores alemães realizaram buscas, na semana passada, nos ministérios das Finanças e da Justiça. As operações foram feitas no âmbito de uma investigação à agência do Governo de combate ao branqueamento de capitais.

A investigação à unidade de informações financeiras (FIU), uma agência do Ministério das Finanças, liderado pelo social-democrata candidato à chancelaria alemã Olaf Scholz, destina-se a averiguar se a unidade recebeu instruções para ignorar os avisos de bancos sobre pagamentos suspeitos a África.

O SPD lidera as mais recentes sondagens com 25% das intenções de voto. As eleições legislativas na Alemanha estão marcadas para 26 de Setembro.