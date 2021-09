Os trabalhadores da Saint-Gobain em Santa Iria da Azoia, Loures, vão manifestar-se na próxima semana junto à residência do primeiro-ministro para lhe pedir que trave o despedimento coletivo dos 130 funcionários da fábrica, disse, esta quarta-feira, fonte sindical.

Vamos pedir a intervenção do Governo junto desta multinacional, para que impeça o encerramento da fábrica e defenda os interesses do país e o aparelho produtivo nacional, dado que é a única fábrica do país que produz vidro para automóveis”, disse à agência Lusa Fátima Messias, coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM).