O veterano mais velho da Segunda Guerra Mundial completou este domingo 112 anos. Lawrence Brooks, nascido no estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, teve direito a uma festa organizada pelo Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em Nova Orleães.

As festividades no seu aniversário já são recorrentes, sendo que o museu organiza todos os anos uma celebração em honra do veterano. Nos último ano, por causa da pandemia, a festa foi de carro diretamente a casa de Brooks, em Central City. Em 2021, o assinalar da data também não foi esquecido, e contou com concertos de músicos locais e um desfile de carros. O Governador do Louisiana também sublinhou a data com uma mensagem na rede social Twitter.

Happy 112th birthday to Mr. Lawrence Brooks, America’s oldest living World War II veteran and a proud Louisianan. Mr. Brooks, the entire state of Louisiana thanks you for your service and we all wish you a joyous birthday. #lagov pic.twitter.com/MYNdrhnpH8

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) September 12, 2021