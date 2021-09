Boletim DGS. Internamentos em UCI com maior descida desde 18 de março

As mortes por Covid-19 e os novos casos da doença também sofreram uma descida. Nas últimas 24 horas, morreram seis pessoas e foram registadas 1.062 novas infeções, valores que são inferiores aos desta quarta-feira, quando a DGS comunicou dez óbitos e 1.247 casos. Há também menos casos ativos, num total de 35.165. Os contactos em vigilância são 32.515, menos 837 do que no dia anterior.

A Covid-19 fez em Portugal 17.888 vítimas mortais desde o início da pandemia. O número de casos ascende aos 1.059.409.

Norte com mais casos. Lisboa e Vale do Tejo com três das seis mortes

Dos 1.062 novos casos confirmados esta quinta-feira, 425 foram registados no Norte do país, onde ocorreu um óbito. Lisboa e Vale do Tejo teve o segundo número mais alto de casos (337) e foi a região onde se registaram mais mortes (três, ou seja, metade do total).