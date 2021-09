O cabeça de lista da coligação PSD/CDS/PPM/Aliança à Câmara de Braga, Ricardo Rio, sublinhou esta quinta-feira o propósito de afirmar a cidade como “capital de cultura”, projetando investimentos de 20 milhões “a muito curto prazo” em equipamentos.

Em declarações à Lusa após uma ação de campanha na antiga escola Francisco Sanches, que pretende transformar em Centro Cultural, Ricardo Rio, que lidera o município de Braga desde 2013, sublinhou que “a grande capa” da sua política cultural será a candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027.

“A grande capa a médio prazo é o nosso desígnio a Capital Europeia da Cultura, que irá ser submetida logo nas primeiras semanas do próximo mandato”, frisou.

Manifestando-se “convicto” de que Braga tem condições para conseguir aquele título, Ricardo Rio adiantou que, independentemente do resultado da candidatura, ficará “todo o caminho que está a ser feito” e que “é fundamental para dar mais coerência e mais arrojo” ao trabalho na cultura no concelho.

A propósito, Rio salientou o facto e a “importância fundamental” de Braga ter “um documento norteador” da estratégia cultural até 2030.

Entretanto, e para “reforçar aquilo que são os atributos” da cidade na área cultural, o candidato projeta a requalificação de uma série de equipamentos, num investimento de 20 milhões de euros “a muito curto prazo”.

À cabeça, Rio coloca a criação de um Centro Cultural na antiga escola Francisco Sanches, uma obra cuja primeira fase já está em concurso e que vai implicar um investimento de 1,7 milhões de euros.

A ideia é que o equipamento funcione “como uma âncora fundamental” da cultura de Braga, acolhendo também o arquivo municipal.

A remodelação do antigo cinema S. Geraldo para o transformar no Media Arts Center, num investimento de cerca de 5 milhões de euros, é outro dos propósitos do candidato da coligação “Juntos por Braga”.

Rio aponta ainda para a musealização da Ínsua das Carvalheiras e da estação arqueológica de Santa Marta das Cortiças, para visita e usufruto público, além da requalificação do Convento de S. Francisco, em Real, numa parceria com a Universidade do Minho.

“Tudo isto são projetos que não são intenções, são já concretizações ou em vias de o ser”, sublinhou.

Nas eleições de 26 de setembro, os cabeças de lista à câmara de Braga são Ricardo Rio (coligação PSD/CDS/PPM/Aliança), Hugo Pires (PS), Bárbara Barros (CDU), Alexandra Vieira (Bloco de Esquerda), Teresa Mota (Livre), Olga Baptista (Iniciativa Liberal), Rafael Pinto (PAN) e Eugénia Santos (Chega).