O Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, foi reprovado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e a seleção moçambicana vai ter de procurar campo fora do país na próxima jornada de apuramento para o Mundial 2022, anunciou a CAF.

Moçambique devia receber a seleção dos Camarões em 10 de outubro, quatro dias depois de jogar no terreno do adversário, mas o mau estado do relvado no Zimpeto foi a principal razão para a reprovação, segundo comunicado citado esta quinta-feira por órgãos estatais.

A CAF recomenda trabalhos urgentes no relvado e faz outros alertas: falta de higienização de corredores, sanitários, acessos e balneários, equipamentos destruídos (sanitas, torneiras, portas e janelas), acesso desprotegido na zona de estacionamento das equipas, fraca iluminação do campo para jogos noturnos e ausência de um contador eletrónico (torniquete) de espetadores.

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) terá agora de indicar um estádio alternativo, entre os aprovados pelo organismo, e aguardar por nova inspeção ao Zimpeto, em outubro, tendo em vista a receção ao Maláui, também para o apuramento do Mundial 2022.