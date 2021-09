Políticos e especialistas reúnem-se esta quinta-feira, às 15 horas, para analisar a evolução da pandemia, um encontro que vai decorrer no Infarmed, numa altura em que Portugal está próximo de atingir a meta de 85% da população vacinada contra a Covid-19.

Na reunião, que mantém o formato semi-presencial, participam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Na semana passada, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que neste encontro será debatido o novo patamar do processo de desconfinamento, num momento em que o país está próximo de concluir o plano de vacinação que arrancou no final de 2020.

A sessão vai contar com a participação de especialistas da Direção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, da Autoridade Nacional do Medicamento, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Neste encontro, será analisada a situação epidemiológica no país, a efetividade das vacinas, os cenários para o outono e inverno, o desenvolvimento das vacinas, o futuro das variantes do vírus, a testagem, as perceções sociais da pandemia e o plano de vacinação.

Na quarta-feira, em Roma, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se “feliz” por participar na reunião de hoje com “a melhor situação” relativa à pandemia “em ano e meio”.

A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou a baixar na quarta-feira, de 208,3 para 191,1 casos por 100 mil habitantes, e o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 desceu para 0,84.