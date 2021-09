A zona euro registou, em julho, um excedente no comércio de mercadorias com o resto do mundo de 20,7 mil milhões de euros, um recuo face aos 26,8 mil milhões de euros do mês homólogo, divulga o Eurostat.

De acordo com o serviço de estatísticas da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro somaram, em julho, 206 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 11,4%, e as importações atingiram os 185,3 mil milhões de euros, um avanço homólogo de 17,1%.

Também a balança comercial externa de bens da UE viu o seu saldo positivo recuar para os 15,7 mil milhões de euros, contra 25,1 mil milhões de euros de julho de 2020.

Na UE, as exportações de bens aumentaram 10,3%, para os 186,1 mil milhões de euros e as importações subiram 18,7%, totalizando os 170,4 mil milhões de euros.

Por outro lado, as trocas comerciais entre os 19 países do euro totalizaram em julho os 179,7 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 16,8%.

Na UE, o comércio de mercadorias entre Estados-membros progrediu para os 277,7 mil milhões de euros, mais 15,8% do que em julho de 2020.