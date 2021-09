As farmácias portuguesas vão voltar este ano a administrar gratuitamente a vacina contra a gripe a pessoas com mais de 65 anos. Por enquanto, ainda não há data para o início da venda e imunização, mas alguns estabelecimentos já estão a aceitar reservas. Nalgumas farmácias, as listas já têm mais de 100 pessoas, noticia o Jornal de Notícias (artigo para assinantes).

É o caso da Farmácia Vitália, na cidade do Porto, que tem neste momento cerca de 120 reservas de vacinas, e da Garantia, em Lisboa, com cerca de 100. A procura é, por enquanto menor, do que a do ano passado, mas António Oliveira, da Farmácia Vitália, acredita que será maior devido às muitas falhas registadas em 2020.

Segundo apurou o Jornal de Notícias junto da Associação Nacional de Farmácias (ANF), estes estabelecimentos vão receber este ano 200 mil doses do contingente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e vender 700 mil doses com comparticipação estatal (mais 200 mil do que no ano anterior).

Ao todo, entre público e privado, estarão disponíveis mais de 400 mil doses da vacina contra à gripe em Portugal.