Moedas ao ataque: "Medina dá vontade de rir. Seis anos e não fez absolutamente nada"

O Bairro dos Jacintos, ladeira para cima, ladeira para baixo, é uma espécie de twilight zone escondida pelos cafés e restaurantes da moda de Alcântara. Casas degradadas, quando não entaipadas, lixo pelo chão, praticamente deserto de gente. Uma realidade “indigna” para uma cidade que se diz ser uma das capitais europeias, afirmaria mais tarde Moedas.

Os que interpelam a comitiva — Filipe Anacoreta Correia, Pedro Simas, Laurinda Alves, alguns jotas… — não escondem a indignação. “Se o senhor fosse da câmara dizia-lhe uma ou duas. Deixam as pessoas a dormir na rua, na miséria“, insurge-se a matriarca de uma família de três.

Um olhar mais atento permite perceber que vivem na rua, numa carrinha branca adaptada para o efeito. Não querem ser filmados, desconfiam da comunicação social e ainda mais das reais intenções do candidato. Moedas dá ordem de marchaà comitiva, prometendo voltar sem os jornalistas.

Mais à frente, no autoproclamado “Rei do Choco Frito”, as queixas à falta de condições de habitabilidade repetem-se. Nas costas do café-restaurante, o piso térreo de um prédio camarário está fechado a cadeado para segurar uma porta com sinais de arrombamento.

Quando abertas as portas, vê-se lixo, dejetos de animais e um sistema de esgoto que cedeu há demasiado tempo e que há demasiado tempo que está sem conserto.