Morreu aos 81 anos sir Clive Sinclair, inventor e empreendedor conhecido por ter criado o ZX Spectrum, um dos grandes impulsionadores do mercado de computadores domésticos e consolas. Segundo declarações da sua filha, Belinda Sinclair, citadas pelo jornal The Guardian, o inventor morreu em casa após doença prolongada.

Clive Sinclair criou a Sinclair Radionics, que mais tarde passaria a chamar-se Sinclair Electronics Ltd, em Cambridge, Inglaterra, em 1961. No início dos anos de 1970, criou vários modelos de calculadoras que pudessem caber no bolso. Mais tarde, cria o seu primeiro computador doméstico, ZX80 e, posteriormente, o ZX81. Em 1982 lançou a máquina que o tornaria ainda mais conhecido e a principal pela qual é lembrado: o ZX Spectrum 48K (concorrente do Commodore 64).

Devido a ter um preço mais acessível em relação à concorrência, o ZX Spectrum 48K tornou-se numa das máquinas mais populares. Devido ao sucesso que alcançou, foi dos primeiros computadores utilizado por uma geração e, devido aos videojogos que permitia ser jogadores — como “Jet set Willy”, “Chuckie Egg” ou “Saboteur” –, marcou o início de uma das principais indústrias de entretenimento atualmente.

Apesar dos vários sucessos que teve, também criou outros aparelhos que não foram tão bem sucedidos, como o triciclo elétrico C5 ou a Sinclair TV80, uma das primeiras televisões portáteis.

Apesar de ser um dos nomes da indústria tecnológica, Sinclair afirmou várias vezes que não usava nem email nem computador, refere o The Guardian. Nos anos 2000, apareceu várias vezes no programa de televisão britânico “Late Night Poker” (era jogador de poker). Desde 1983 que Sinclair tem o título de sir, concedido pela Rainha Isabel II.