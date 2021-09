O DJ Valério, uma playlist no Spotify e quatro colunas. Como é a música que se ouve na campanha de Rui Moreira

Colunas ligadas, bluetooth conectado, música no ar. O ritual repete-se a cada arruada de Rui Moreira. Antes da partida, ao mesmo tempo que se preparam folhetos, bandeiras, pulseiras e chapéus, Valério Neto Filipe escolhe o som que vai ser ouvido durante o percurso.

São quatro colunas portáteis espalhadas estrategicamente pelas mãos dos que acompanham a comitiva de Rui Moreira, o homem que está bem colocado para renovar a liderança da Câmara Municipal do Porto (pelo menos é o que dizem as sondagens). No meio da comitiva segue a pessoa responsável pela playlist que dá som a uma arruada com poucos gritos e ainda menos slogans de campanha.

Valério Neto Filipe ou DJ Valério, como alguns lhe chamam, é um dos candidatos à junta de freguesia do Bonfim pelo movimento de Rui Moreira e adora o ambiente das campanhas, mas desta vez lembrou-se de algo melhor quando viu uma pequena coluna durante a primeira arruada.

“Juntei-me à coluna e pedi para pôr música”, conta. A partir daí surgiu a ideia de aumentar o número de colunas e agora é o “DJ de serviço”. Todas as colunas estão conectadas com o telemóvel de Valério, vai mudando de música dependendo do momento da arruada e daquilo que sente. “Vamos tentando ver a dinâmica da campanha, se precisamos de música mais animada, mais calma, mais alto, mais baixo…”

A playlist é assinada pelo próprio. Inspira-se no Porto, na música que gosta e no tipo de som que mete com Pedro Dias Ferreira, com quem tem o projeto “It Sounds Better With Us” e não se deixa desviar pelos caminhos da música tradicional de campanha. Mantém-se na “música alternativa e na eletrónica alternativa”.