A Ordem dos Médicos desmentiu a notícia avançada pela SIC Notícias de que teria sido aberto um processo disciplinar a Fernando Nobre, presidente e fundador da AMI (Fundação de Assistência Médica Internacional). Em causa estariam as declarações numa manifestação de negacionistas em frente à Assembleia da República.

“Na sequência da notícia avançada ontem pela SIC no jornal das 20 horas, que afirma que a Ordem dos Médicos abriu um processo disciplinar ao Dr. Fernando Nobre, vimos esclarecer que tal informação é falsa, até porque não deu entrada no Gabinete do Bastonário qualquer queixa relacionada com as afirmações em causa”, segundo o esclarecimento enviado pelo gabinete do bastonário Miguel Guimarães.

De resto, como é do conhecimento público e está inscrito no Estatuto da Ordem dos Médicos, o poder disciplinar está separado do poder executivo e é exercido pelos Conselhos Disciplinares. Assim, o Bastonário não é órgão competente para a instauração de processos, competindo-lhe apenas encaminhar eventuais queixas que lhe sejam endereçadas para avaliação disciplinar.”

O Observador não conseguiu confirmar, até ao momento, se alguma queixa contra Fernando Nobre deu entrada no Conselho Disciplinar do Sul, mas conseguiu confirmar que, caso tenha entrado, ainda não foi aberto qualquer procedimento em relação a isso.

O antigo candidato à Presidência da República não aceita a vacinação contra a Covid-19, diz que o resultado dos testes PCR são falsos positivos, recusa-se a usar máscara e defende o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada no tratamento da Covid-19.

As mesmas ideias, que vão contra o conhecimento científico atual e a posição de médicos e especialistas, são defendidas pelos negacionistas e pelo agora extinto movimento dos Médicos pela Verdade. Os médicos deste movimento foram alvo de processo disciplinar pelas alegações feitas e chamaram Fernando Nobre como testemunha em sua defesa.

Fernando Nobre tratou a família com medicamentos não validados pela ciência

“Garanto aqui que os meus filhos e a minha neta nunca serão injetados”, disse em frente aos manifestantes, dos quais recebeu uma ovação.

A manifestação decorreu horas depois dos insultos a Ferro Rodrigues enquanto almoçava com a família, mas Fernando Nobre não respondeu se também estava presente nesse momento. Aos manifestantes apresentou informação falsa declarando que 93 a 97% dos testes PCR são falsos positivos.

O médico descreveu como se tratou a ele, à mulher e à filha quando estiveram doentes com Covid-19 e enumerou medicamentos como azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. No entanto, estes medicamentos já foram rejeitados pela comunidade científica por se mostrarem ineficazes no tratamento ou prevenção da infeção com SARS-CoV-2.

Fernando Nobre afirmou que no passado fazia viagens internacionais todas as semanas, mas que deixou de andar de avião. “Não aceito andar num avião seis, oito, 10, 12 horas de máscara.” Ao pedido de esclarecimentos da SIC disse não poder responder por estar no estrangeiro, numa reunião enquanto perito humanitário.

Atualizado com esclarecimento da Ordem dos Médicos