O candidato do PAN à câmara de Braga quer consignar a receita da taxa turística a apoios à habitação jovem e propõe a criação de um programa de estágios para estudantes do Ensino Secundário, visando a “orientação profissional”.

Em declarações à Lusa, à margem de uma ação de campanha, Rafael Pinto apontou o combate à corrupção e medidas a favor da transparência como “essenciais e prioritárias” pelo que o PAN quer instituir em Braga um “portal da transparência” e uma “assembleia de cidadãos”.

Queremos a consignação direta da receita da taxa turística para promover programas de apoio à habitação jovem. Neste momento a taxa turística vale cerca de 240 mil euros, isto num ano mau para o Turismo por causa da Covid, e para nós as contas são simples, isto daria para apoiar 240 agregados jovens”, apontou o candidato.

Mas Rafael Pinto quer mais no que à Habitação diz respeito: “Também queremos que o município execute todos os esforços para atingir a media nacional de 2% de habitação pública no concelho, porque neste momento apenas tem 0,7%, é muito abaixo”, considerou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rafael Pinto deixou críticas ao atual executivo liderado por Ricardo Rio da coligação Juntos por Braga (PDS/CDS-PP/PPM), que acusa de não ter cumprido as promessas feitas no âmbito da construção de ciclovias.

Queremos ligar toda a cidade com ciclovias, não ciclovias ‘pop up’ ou linhas pintadas no chão, mas ciclovias a sério, uma promessa que já vem do executivo há muitos anos, prometeu que teria construído a esta altura 76 quilómetros de ciclovia, no entanto, nos últimos anos apenas se construiu um quilómetro”, disse.

Na área da Educação, Rafael Pinto propõe a criação de um programa de estágios no Ensino Secundário, “estágios diários, rotativos, em várias empresas da cidade, na perspetiva da orientação profissional, para estes [estudantes] perceberem as dinâmicas de cada profissão e estarem melhor equipados para tomarem decisões no 12º ano”.

O combate à corrupção é outra prioridade para o PAN, pelo que Rafael Pinto adianta duas propostas: “A criação de uma assembleia de cidadãos que seria um órgão consultivo e de discussão dos vários assuntos da cidade e a criação do portal da transparência, onde estará toda a informação relativa ao registo de ‘lobbys’, de interesses dos membros do executivo, toda a pegada legislativa dos regulamentos e das propostas apresentadas na Assembleia Municipal e no executivo”, enumerou.

Nas eleições de 26 de setembro, os cabeças de lista à câmara de Braga são Ricardo Rio (coligação PSD/CDS/PPM/Aliança), Hugo Pires (PS), Bárbara Barros (CDU), Alexandra Vieira (Bloco de Esquerda), Teresa Mota (Livre), Olga Baptista (Iniciativa Liberal), Rafael Pinto (PAN) e Eugénia Santos (Chega).