Como a disputa autárquica em Coimbra está quente, é tempo de cerrar fileiras e nada melhor do que um “empurrão” do líder supremo para descolar dos adversários.

Com uma sondagem recente do ICS/ISCTE para a SIC/Expresso a dar uma diferença de apenas 1% entre o socialista Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra recandidato a um terceiro (e último) mandato, e José Manuel Silva, que lidera uma vasta coligação alternativa (é apoiado por PSD, CDS, PPM, Aliança e movimentos independentes), o primeiro-ministro António Costa foi esta quarta-feira à noite à cidade estudantil dar um voto de confiança e apelar ao voto no “amigo Manuel”.

No Teatro Académico Gil Vicente, que acolheu um comício em que também estiveram presentes outras figuras de relevo do partido — como o secretário-geral adjunto José Luís Carneiro e o deputado e líder da Juventude Socialista Miguel Costa Matos —, Costa deixou prometido um prazo para decidir (e avançar com) a criação de uma nova maternidade.

O primeiro-ministro aproveitou também para elogiar os candidatos do PS no concelho — Manuel Machado à cabeça — e quis deixar uma nota com múltiplos significados: com a descentralização, disse, os municípios vão ter mais competências e mais meios (leia-se: dinheiro) e é com os desígnios do PS, como a batalha pela habitação acessível, que quer o país quer Coimbra vão caminhar rumo ao progresso e à equidade. Confiante está sempre, não fosse Costa um “otimista irritante”: “”Vamos ganhar as eleições do próximo dia 26”, exclamou.

Decisão sobre a maternidade? Agora não que há eleições. Mas em outubro…

Foi uma das mensagens fortes, apresentada com o jeito habitual de António Costa e provocando riso na plateia: recorrendo à ironia para dizer que não é altura de fazer isto ou aquilo, neste caso uma promessa, fazê-lo na mesma.

A decisão definitiva sobre o local onde será construída uma maternidade em Coimbra não será tomada agora, disse um António Costa sorridente e a gozar o prato, porque há uma campanha eleitoral a decorrer. Mas já, já a seguir é para se decidir — entre ele e o amigo “Manuel”.

Antes de anunciar o prazo, o primeiro-ministro vincou que a necessidade é evidente: “Porque queremos que Coimbra seja uma cidade para as novas gerações, para as novíssimas gerações da infância, esta cidade precisa mesmo de ter uma nova maternidade que seja digna desta cidade e desta região”, começou por dizer, levantando das cadeiras os militantes e simpatizantes do PS que o ouviam para um aplauso de pé.

Depois, Costa deu conta da evolução do processo: “Temos trabalhado muito nos últimos anos. Já vencemos várias das dúvidas, a principal das quais — a mais importante das quais — era esta: vamos ter a nova maternidade. E já resolvemos o segundo problema: como a financiar. Há neste momento 700 metros de diferença para podermos tomar a decisão final e abrir concurso para a elaboração do projeto”.

Os 700 metros de diferença referem-se às dúvidas relativamente ao local onde a maternidade irá ser construída. E Costa abordou essas dúvidas com ironia, ao mesmo tempo que estendia a mão ao autarca e candidato socialista: ““Não é altura, estamos em campanha eleitoral, concentra-te no que tens a fazer — mas Manuel [Machado], a partir do dia 27 [de setembro], doa por onde doer, não podemos levar mais do que três semanas a resolver o problema dos 700 metros”.

Ao som de aplausos reforçados na plateia, Costa ergueu a voz e exclamou: “De um lado ou de outro da estrada, a maternidade vai-se fazer porque Coimbra precisa dessa maternidade”. Não permitindo a distância ver a reação de Manuel Machado, dizer que sorria não será uma aposta muito arriscada.