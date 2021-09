"Quem não tem argumentos faz queixinhas." Rui Moreira recupera carta de Rui Rio para responder a queixa do PSD/Porto

O atual presidente do PSD anunciava na altura “um conjunto diversificado de materiais escolares” e um livro, enquanto o agora presidente da Invicta recorda que a câmara continuará a assegurar a todas as crianças o programa “Porto de Atividades, no período entre o término da componente letiva e até às 17h30, sem encargos financeiros para as famílias”, com atividades de enriquecimento escolar e a componente de apoio à família.

Rui Moreira, atual presidente da autarquia e recandidato ao cargo, usa a carta de Rui Rio como arma de arremesso e argumenta que a Câmara Municipal do Porto tem a “obrigação” de informar as pessoas do que está em curso. “Se não comunicarmos as pessoas não sabem”, insiste, frisando que “não é publicidade” e que se trata que é um procedimento normal.

“Nos meus cartazes não vê essas promessas ou feitos, não fazemos isso, mas temos por obrigação dar informações às pessoas, não tem nada a ver com propaganda eleitoral”, assegura.

O recandidato independente não está preocupado e diz até que este tipo de “tentativas de inviabilizarem” a candidatura e o trabalho é “altamente motivador, porque normalmente quem tenta ganhar as coisas nos bastidores é porque está a perder no campo”.

“Isto é típico das queixinhas, quem não tem argumentos, quem sente que as coisas não lhe estão a correr bem por norma faz queixinhas“, acrescenta.

Além do PSD, também o PS já tinha apresentado uma queixa na CNE contra a candidatura de Rui Moreira pela utilização “abusiva” da imagem de um candidato socialista.

O recandidato à presidência da câmara disse estar de consciência tranquila e afirmou que “o bom PS não estará muito preocupado”, nem sequer o presidente da junta de freguesia de Campanhã.

“Julgo que Ernesto Santos não está nada preocupado com nós o apoiarmos e o bom PS também não estará muito preocupado. O PS dos diretórios naturalmente fica muito ofendido, mas isso são coisas internas do Partido Socialista que vão ter de resolver, se calhar, a seguir às eleições”, referiu o líder do movimento em reação à queixa feita pelos socialistas.