O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta sexta-feira queremos saber a sua opinião sobre o que foi dito ontem na reunião do Infarmed. Como habitualmente os peritos fizeram o ponto da situação da pandemia e esperam-se novidades da reunião do Conselho de Ministros. Na reunião foi destacado o papel importante da vacinação para fazer descer os indicadores de risco. Agora que atingimos os objetivos, que 85% da população está vacinada, podemos ser livres?

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.