A informação disponível para julho revela taxas de crescimento homólogo menos intensas do que nos meses anteriores, mas a informação disponível para o mês de agosto sugere melhoria da atividade económica, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Seguindo a Síntese Económica de Conjuntura de agosto, a comparação em termos homólogos “continua a ser influenciada, em grande medida, por efeitos de base em função da evolução do contexto pandémico”.

Assim, de acordo com o INE, em geral, os indicadores de curto prazo ainda não atingiram em julho os níveis do período homólogo de 2019, com destaque para a atividade turística.

Porém, sinaliza, “no caso das exportações de bens em termos nominais, o nível registado em julho foi superior ao registado no período homólogo de 2019 e as importações nominais terão ficado próximas do valor então observado”.

Note-se, no entanto, que, para além da recuperação da atividade económica, estas evoluções refletem ainda aumentos de preços que se têm vindo a observar em 2021, mais intensos em bens energéticos e noutras matérias-primas.

“Os indicadores quantitativos de síntese (atividade económica, consumo privado e investimento) apresentaram em julho de 2021 crescimentos menos intensos que em junho. Todavia, em agosto, o indicador de clima económico [que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas] aumentou, depois de ter interrompido no mês anterior o perfil ascendente observado entre março e junho”, destaca.

De acordo com as estimativas provisórias mensais, a taxa de desemprego (16 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, foi 6,6% em julho, menos 0,2 pontos percentuais do que em junho (7,0% em abril e 8,1% em julho de 2020).

A taxa de subutilização do trabalho (16 a 74 anos) situou-se em 12,5% (12,8% em junho e 15,7% no período homólogo de 2020).

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 1,5% em agosto, taxa idêntica à do mês anterior.

Diferentemente, o índice de preços na produção da indústria transformadora acelerou em agosto para uma taxa de variação homóloga de 9,3% (8,6% no mês anterior), registando o crescimento mais elevado da presente série.