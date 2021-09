O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs, esta sexta-feira, reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, uma iniciativa em parceira com a União Europeia (UE) que quer ver reforçada na cimeira do clima COP26.

Temos de trazer as nossas maiores ambições possíveis para (a cimeira de) Glasgow (COP26). Para aqueles que ainda não o fizeram, o tempo está a esgotar-se”, disse Biden, na abertura do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, organizado pela Casa Branca.

O Presidente norte-americano avisou que, sem os compromissos das grandes economias, “a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius até ao final do século” fica em risco.

“Estamos a trabalhar com a União Europeia e com outros parceiros para lançar um compromisso global para reduzir as emissões globais de metano em pelo menos 30% até 2030, a partir dos níveis de 2020”, explicitou Biden.

Alcançar essa meta “não só reduzirá rapidamente a taxa de aquecimento global”, mas proporcionará “outros benefícios muito valiosos, como a melhoria da saúde pública e da produção agrícola”, acrescentou o Presidente.

O metano é o segundo mais frequente gás antropogénico (causado pela ação humana) que contribui para o aquecimento global, depois do dióxido de carbono (CO2), e é responsável por cerca de meio grau Celsius do aumento da temperatura do planeta, segundo a Casa Branca.

Biden espera convencer líderes de outros países a aderir à iniciativa sobre a redução de metano, que está programada para ser lançada oficialmente durante a cimeira de Glasgow.