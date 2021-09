A candidata do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Rita Lopes prometeu esta sexta-feira bater-se por mais recursos humanos e materiais para o Canil Municipal de Santarém, cujo trabalho considera ser desvalorizado.

Uma visita efetuada esta sexta-feira pelo PAN ao Canil e Gatil Municipal serviu à candidata à Câmara de Santarém para constatar que “efetivamente o executivo (liderado pelo social-democrata Ricardo Gonçalves) ignora e abandona as causas animais” e aprova a “desvalorização do trabalho de quem aqui está”.

No espaço que acolhe cerca de 110 animais, entre cães e gatos, Rita Lopes ouviu da veterinária municipal, Margarete Cruz, as dificuldades sentidas pela equipa que, além da médica, conta apenas com “uma auxiliar e dois funcionários” para dar apoio a todos os animais recolhidos no concelho capital do distrito.

A causa animal “é uma questão que diz respeito a todos os habitantes de Santarém porque, efetivamente, existem comunidades de animais errantes que têm de ser controladas, têm de ser vigiadas e não há recursos suficientes para tal”, afirmou a cabeça de lista do PAN, sublinhando a necessidade “fazer pressão sobre o executivo” para ter mais atenção “aos fundos [comunitários] que existem “e para canalizar mais verbas do orçamento “para situações prementes”.

Se for eleita, Rita Lopes garante apostar em melhores condições e em mais recursos humanos para o centro de recolha de animais, através da contratação de outro médico e da criação de “abrigos comunitários para os animais errantes que, depois de esterilizados e ‘chipados’, vão ser colocados de novo nas comunidades, de forma a também libertar espaço” no canil.

Para a candidata, “faz sentido trazer mais qualidade de vida aos animais e também à situação laboral de quem está com eles”, tornando “mais atrativa” a profissão de veterinário na autarquia.

Além de Rita Lopes, concorrem à Câmara de Santarém o atual presidente, o social-democrata Ricardo Gonçalves (candidato a um terceiro mandato); Manuel Afonso, deputado e presidente da concelhia do PS; Fabíola Cardoso, deputada pelo BE; André Gomes, médico, pela CDU (PCP/PEV); Pedro Frazão, médico veterinário, pelo Chega; Alexandre Paulo, responsável de recursos humanos, pelo CDS-PP; e Marcos Gomes, gestor de produto, pela IL.

Em 2017, o PSD obteve 43,2% dos votos, elegendo cinco dos nove elementos do executivo municipal escalabitano, e o PS (34,1%) ocupou os restantes lugares.

As eleições autárquicas realizam-se em 26 de setembro.