O cabeça de lista da CDU (PCP/PEV) à Câmara da Guarda, Honorato Robalo, defendeu esta sexta-feira a revitalização do setor dos lanifícios no concelho, com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo o candidato, “é importante fomentar apoios municipais” para a revitalização do setor dos lanifícios, para que, por exemplo o tradicional cobertor de papa, que é produzido na freguesia de Maçainhas, possa ser “uma marca de referência”.

“Mas, para isso, é preciso que haja uma clareza em termos de investimento do PRR”, alertou.

Na sua opinião, no caso da Guarda, para além de o PRR “fomentar o investimento na área da Saúde, por causa da segunda fase do hospital”, é “necessário reindustrializar” o concelho ao nível do setor têxtil.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós tivemos tradição de décadas no âmbito dos lanifícios, quer nos Trinta, quer a nível de Maçainhas, e era importante que, para isso, também houvesse aumento de apoios à agricultura familiar e, sobretudo, à pecuária, na produção (…) de maior número de ovinos, particularmente que produzam lã (…), para haver um produto de referência e identitário do território do nosso concelho e região da Serra da Estrela, que é o caso do cobertor de papa”, justificou Honorato Robalo.

O cobertor de papa, uma peça de lã de fio grosso, produzida a partir de lã churra de ovelha, é considerado “um dos produtos mais identitários do concelho” da Guarda.

Nas declarações prestadas à Lusa, o cabeça de lista da CDU também propôs que as verbas do PRR sejam aproveitadas para “exigir ao poder central” a construção de uma ligação ferroviária à Plataforma Logística da Guarda.

Honorato Robalo propõe, ainda, que os autarcas defendam uma “redução substancial dos custos de contexto”, para captar mais investidores para o concelho e para a região, nomeadamente a diminuição do IVA da eletricidade e do gás de 23 para 06% e a abolição das portagens nas autoestradas A23 (Guarda/Torres Novas) e A25 (Aveiro/Vilar Formoso).

Também considera “fundamental a criação de emprego para fixar jovens, mas criar emprego com qualidade” e “pelo respeito pela contratação coletiva”.

A autarquia da Guarda é presidida pelo PSD desde 2013, quando o partido ganhou as eleições com o candidato Álvaro Amaro, que repetiu a vitória em 2017.

Nas eleições autárquicas de 2017 o PSD obteve 61,20% dos votos e cinco mandatos autárquicos, e o PS obteve 23,35% e elegeu dois vereadores.

O município é presidido, desde abril de 2019, por Carlos Chaves Monteiro, que substituiu Álvaro Amaro quando este foi para o Parlamento Europeu.

Na Guarda, além de Honorato Robalo, são candidatos à liderança do município Sérgio Costa (independente), Carlos Chaves Monteiro (PSD), Luís Couto (PS), Francisco Dias (Chega), Jorge Mendes (BE) e Pedro Narciso (CDS-PP).