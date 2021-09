O cabeça de lista do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) à Câmara de Coimbra disse esta sexta-feira que espera nos próximos anos ajudar a construir um novo projeto educativo para o concelho, que “bata certo” com a Carta Educativa municipal.

Numa manhã dedicada à educação, com uma visita à escola sede do Agrupamento Rainha Santa, na freguesia de Eiras, Gouveia Monteiro destacou a necessidade de se atualizar a Carta Educativa devido a questões demográficas e à transferência de competências no setor para o município de Coimbra.

“É preciso um projeto educativo que bata certo com a Carta Educativa e que todos os agrupamentos estejam muito entusiasmados com o projeto educativo, que é isso que o CpC vai procurar ajudar a construir nos próximos anos”, sublinhou.

Em declarações à agência Lusa, Gouveia Monteiro manifestou a expectativa “de que venha a haver um município muito mais interveniente com um projeto educativo que está a faltar, com uma Carta Educativa que resolva várias destas distorções e depois com uma articulação muito melhor com o IEFP [Instituto de Emprego e Formação Profissional]”.

No seguimento da visita à escola, o candidato disse que existe uma “distorção da rede escolar, que faz com que muitos jovens e crianças daquela zona norte do concelho sejam colocados noutros lados”.

Segundo Gouveia Monteiro, o município “não está a intervir como devia” na definição da rede escolar e a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares “está a despachar” para os agrupamentos da rede escolar.

“Há aqui um problema de que deve ser resolvido rapidamente e que exige uma postura muito mais dinâmica do município para apoiar as direções dos agrupamentos”, salientou.

O programa do CpC defendeu que as escolas devem articular as atividades educativas com as culturais e “assumirem-se crescentemente como polo dinamizador da vida cultural daquela comunidade”.

“É preciso resolver os problemas da rede escolar e depois dinamizar atividades da escola para a própria comunidade, no desporto e cultura”, reiterou Gouveia Monteiro, que disse ter encontrado “grande abertura” no Agrupamento Rainha Santa para esse passo.

O candidato do Cpc defendeu ainda o alargamento da experiência de fornecimento de refeições escolares aos alunos pelas próprias escolas, com base em produtos agropecuários locais, como aconteceu na escola do 1.º ciclo de Brasfemes.

Além de Gouveia Monteiro, nas eleições de dia 26 concorrem à Câmara de Coimbra o atual presidente Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos por Coimbra), Francisco Queirós (CDU), Filipe Reis (PAN), Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal), Miguel Ângelo Marques (Chega) e Inês Tafula (PDR/MPT).