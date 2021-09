A primeira cimeira “The Future of Politics” reunirá em Carcavelos, a 30 de setembro e 1 de outubro, 30 oradores internacionais de 15 países para debater os desafios que os sistemas políticos ocidentais enfrentam.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Advanced Leadership Foundation (ALF), organizadora da iniciativa, em parceria com o município de Cascais e com o apoio da revista internacional Politico, indica que a cimeira decorrerá na Nova School of Business and Economics (SBE), com a participação de 30 líderes políticos – atuais e antigos chefes de Estado e de Governo -, dirigentes empresariais e representantes da sociedade civil de mais de 15 países.

Os participantes estão “interessados em encontrar soluções novas e criativas para temas que vão desde a ética e transparência à crise climática, aos impactos da automatização e da inteligência artificial no futuro do trabalho e ao combate à desinformação (fake news)”, refere também a ALF.

Entre os participantes que debaterão “os principais temas que determinam o futuro das nossas sociedades”, estarão o ex-Presidente moçambicano Joaquim Chissano e o ex-Presidente esloveno Danilo Türk, a ex-candidata presidencial francesa Ségolêne Royal e a presidente e cofundadora da Oceans 2050, Alexandra Cousteau, bem como a ex-diretora do Movimento Cívico Nacional da Guatemala e referência dos movimentos jovens libertários da América Latina, Gloria Alvarez, e o vice-presidente da câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

“A cimeira de Cascais sobre o Futuro da Política vem preencher uma lacuna no debate de temas políticos relevantes para o futuro do planeta”, declara Jorge Brown, vice-presidente da ALF, uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em 2014, com a missão de inspirar e desenvolver os líderes empresariais, políticos e sociais do futuro, e que, em 2018 e 2019, trouxe a Portugal o ex-Presidente norte-americano Barack Obama e o ex-candidato presidencial democrata Al Gore.

Existem diversos fóruns mundiais no domínio da economia e do ambiente ou do clima, mas não havia uma cimeira não-governamental que reunisse personalidades internacionais de um espectro ideológico tão diverso, para encontrar soluções para os problemas mais prementes da atualidade”, sustentou.

Paralelamente, o vice-presidente da ALF apontou a intenção de promover “os líderes de amanhã e proporcionar-lhes as ferramentas para mobilizar as comunidades em torno do debate de problemas atuais e futuros, como o agravamento das desigualdades e da exclusão, a defesa da consolidação dos modelos democráticos, entre outros”.

Assim, esta primeira edição da cimeira internacional “The Future of Politics” pretende “inspirar e formar 300 jovens líderes portugueses, empenhados em tornar-se agentes de mudança nas suas comunidades locais”, refere a organização no comunicado.

Para tal, a ALF “está a selecionar 300 líderes que vão participar ativamente na cimeira e assumir o compromisso de realizar pelo menos 10 iniciativas (físicas ou virtuais), para promover ideias em torno do desenvolvimento sustentável (novos modelos de política, etc.)”.

“Desta forma, serão realizados pelo menos 3.000 eventos que a ALF espera venham a mobilizar cerca de 300.000 pessoas em todo o país”, refere-se no texto.

No final da cimeira, será assinada a “Declaração de Cascais para a Política com Ética”, definida pela organização como “um mecanismo de colaboração internacional em que os participantes se comprometem a respeitar um conjunto de regras de boa conduta política e ética” e que será um “documento vivo”, que continuará “a congregar apoios ao longo do tempo”.