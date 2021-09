A Universidade de Coimbra (UC) foi, esta sexta-feira, eleita para a presidência da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), na assembleia geral realizada em Macau, anunciou a instituição.

A assembleia geral da AULP, que decorreu esta sexta-feira em Macau, elegeu “por unanimidade a Universidade de Coimbra para a presidência do conselho de administração para o próximo triénio”, que termina em 2024, informou a UC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O cargo vai ser exercido pelo vice-reitor da UC para as relações externas e ‘alumni’, João Calvão da Silva, por delegação do reitor, Amílcar Falcão, acrescentou.

Segundo a Universidade de Coimbra, a AULP, fundada em 1986, é composta por 131 membros dos oito países de língua oficial portuguesa — Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor -, assim como da Região Administrativa Especial de Macau.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A instituição “tem como missão promover a colaboração multilateral entre as universidades e institutos superiores dos países de expressão portuguesa”, aclarou, salientando que a AULP “tem estimulado programas de intercâmbio de alunos e docentes e estreitando as relações com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da qual é observador consultivo”.

Citado na nota de imprensa, João Calvão da Silva considerou que a eleição representa um “reconhecimento inequívoco da Universidade de Coimbra como universidade por excelência de língua portuguesa”.

A eleição “constitui também um poderoso incentivo para a prossecução de um desígnio estratégico do reitorado de Amílcar Falcão: a afirmação crescente da língua portuguesa, elo de ligação de uma comunidade de países e povos que deve assumir uma centralidade política maior na nova ordem global”, salientou.