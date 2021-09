Uma garrafa de vidro — mais uma — com uma mensagem foi encontrada em julho no Havai. A garrafa foi atirada ao mar há 37 anos no Japão e percorreu cerca de 6 mil quilómetros.

A descoberta foi feita por uma menina com apenas nove anos, Abbie Graham, que, em declarações ao jornal local Hawaii Tribune-Herald, explica como tudo aconteceu: “A garrafa estava presa na lama, tirei e dei ao meu pai. Uns dias depois abrimos e descobrimos que vinha do Japão.”

A mensagem fazia parte de uma experiência por parte de alunos japoneses que frequentavam o ensino secundário em 1984. O objetivo seria estudar as correntes marítimas.

No total foram deitadas ao mar cerca de 750 garrafas junto à ilha Miyake no Japão, entre 1984 e 1985.

Após esta descoberta, de acordo com o The Times, Abbie e a sua irmã empacotaram a mensagem juntamente com peças de sushi e enviaram para a escola em questão. Gesto que não passou despercebido: “Os alunos adoraram receber a carta de volta” afirma o vice-presidente da escola, Jun Hayashi.

Prova disso é Mayami Kanda, antigo aluno membro do clube de ciências, agora com 54 anos: “Agradeço imenso à menina que encontrou a garrafa, à antiga escola por organizar este projeto e a todas as pessoas envolvidas”.