A gigante espanhola Inditex decidiu fechar todas as suas lojas físicas Uterqüe e integrar esta marca do grupo na Massimo Dutti, com pontos de venda físicos selecionados e também no respetivo site. Em Portugal, fecham assim seis lojas da marca conhecida pelos seus acessórios a partir do primeiro semestre do próximo ano.

O grupo fundado por Amancio Ortega quer aproveitar a penetração e projeção nos mercados internacionais que a Massimo Dutti tem alcançado nos últimos anos, em locais com os Estados Unidos, Canadá, México e Turquia, uma estratégia semelhante à que implementou com Zara Home e Zara, a qual afirma ter obtido “bons resultados”, cita o La Vanguardia, aproveitando assim as sinergias entre as marcas.

A Uterqüe está presente em 80 lojas em 16 mercados diferentes, e com esta mudança e integração na Massimo Dutti passará a estar em 650 lojas em 74 mercados distintos, refere o El Independiente. “Acreditamos que lhe dará maior visibilidade em diferentes mercados”, disse o atual presidente da Inditex Pablo Isla durante a conferência com analistas após a apresentação dos resultados.

Entre as diferentes marcas do grupo, a Uterqüe foi a que teve o menor volume de negócios até agora em 2021. Neste primeiro semestre do ano, a marca de acessórios alcançou um volume de negócios de 48 milhões em comparação com 31 milhões no mesmo período de 2020. Por outro lado, marcas do grupo como a Oysho arrecadaram 305 milhões, a Stradivarius 782, a Bershka 919, a Massimo Dutti 607, a Pull&Bear 786, enquanto que a Zara (Zara e Zara Home) 8.488 milhões — segundo dados do El Independiente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em Portugal, as seis lojas da marca estavam distribuídas pelo Colombo, Centro Comercial Amoreiras, CascaiShopping, Braga Parque, NorteShopping e Mar Shopping. Ao site Delas.pt, fonte da Inditex Portugal garante que “não haverá lugar a despedimentos” e que os colaboradores da marca passam a ser integrados noutras marcas do grupo.

Foi em 2008 que a Inditex decidiu lançar a Uterqüe, como uma marca com um conceito mais sofisticado do que o resto das suas marcas e muito focada nos acessórios premium. A cadeia começou com cinco lojas em Madrid, Barcelona e na Corunha e, no final desse ano, já tinha lojas no México e em Portugal.

A nova estratégia da Inditex prevê também uma nova linha desportiva para homem, a Zara Athleticz, que deverá ficar disponível na loja online e em algumas lojas a partir de 30 de setembro. A nova linha assenta em três princípios: simplicidade, funcionalidade e conforto, sendo os designs de cada peça adaptáveis à prática de qualquer desporto.

As peças desenvolvidas vêm sob a etiqueta “Join Life” e, por isso, feitas com tecidos e processos de produção selecionado e com maior qualidade.