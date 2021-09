O cabeça de lista do Livre à Câmara de Leiria, Filipe Honório, considerou esta sexta-feira a habitação como “a base dos projetos de vida das pessoas”, que não pode ficar relegada para segundo plano.

No final de uma reunião com o Núcleo de Leiria da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), Filipe Honório disse à agência Lusa que “há problemas no acesso à habitação” no concelho, que a pandemia agravou.

“Há um aumento no número de casos de quartos” arrendados por pessoas que não têm capacidade financeira para arrendar uma casa e “acabam por protelar projetos de vida”, afirmou o candidato do Livre, acrescentando que “muitos jovens que começam a trabalhar e não têm contratos efetivos de trabalho, muitos a recibos verdes, ficam bloqueados no acesso a crédito bancário” e no mercado de arrendamento encontram casas cuja renda custa 40 a 50 por cento do seu orçamento.

Para Filipe Honório, a questão da habitação é um assunto “central”, que quer ver a autarquia a contribuir para a sua resolução, desde logo através das verbas do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), em articulação com associações e cooperativas de habitação.

Outra questão abordada esta sexta-feira na reunião com o núcleo da EAPN foi a da saúde mental, também agravada pela situação pandémica.

“É uma situação silenciosa. Às vezes não nos apercebemos da necessidade e da pertinência do apoio psicológico”, verificando-se que a situação de isolamento provocada pela pandemia acabou por afetar também crianças e jovens, apontou o candidato à autarquia leiriense.

Ao agravamento da situação psicológica acrescem as dificuldades financeiras, “porque a maior parte tem de recorrer a serviços privados e as consultas custam 50, 60, 70 euros e têm de ser regulares para realmente serem eficazes”, acrescentou.

Filipe Honório aproveitou para enaltecer o “trabalho incrível” feito em rede pelo núcleo da EAPN, articulado com várias organizações de economia social a nível concelhio, frisando ser “importante que este trabalho em rede continue”.

Na ocasião foi também sublinhada “uma grande dificuldade” sentida pelas instituições de economia social, que se prende com o facto de o financiamento “muitas das vezes ser através dos fundos europeus”, o que limita o horizonte temporal dos projetos.

Filipe Honório, que esta noite apresenta o seu programa “Uma Leiria para Viver”, numa sessão via Instagram, em que participará Rui Tavares — que integra a lista da candidatura da coligação PS/Livre à Câmara de Lisboa -, vai ocupar alguns momentos do fim de semana para ações de rua de contacto direto com os eleitores leirienses.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, o PS manteve a liderança da Câmara de Leiria, conquistando oito mandatos, enquanto o PSD obteve três.

Alem de Filipe Honório, são candidatos à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas de dia 26 o presidente da autarquia, Gonçalo Lopes (PS), Álvaro Madureira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Luís Miguel Silva (BE), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT), Sérgio Silva (CDU) e Pedro Machado (PAN).