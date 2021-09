Isto mesmo num Bairro Alto à pinha com portugueses confusos (“Mas o que é que se passa, estão a dar amendoins?”), outros tantos mais empenhados em enrolar um alegado cigarro (“Voto Nulo!”), um par de italianos embasbacados com as câmaras de televisão (“Cristiano Ronaldo!?”), brasileiros frenéticos (“Será que vou aparecer na TV?”), e um casal de ingleses embevecidos (“Such an amazing city”). Moedas é um homem com uma missão e de poucas distrações. “It will be even better“, promete para inglês ouvir.

Para os lisboetas, o mantra é um e só um: voto útil, voto útil, voto útil. “Temos de mudar a Câmara Municipal de Lisboa e a única maneira de a mudar sou eu. Este socialismo de fação de Fernando Medina só pode mudar se eu ganhar as eleições”, repetiu aos jornalistas, no final da incursão pelo Bairro Alto, já depois de o ter dito durante a tarde.

Claro que este registo mais comedido tem um natural revés da medalha. Onde não há foguetório, não há bandeiras e aparelho partidário; onde não há bandeiras e aparelho partidário, não há efeito cénico; onde não há efeito cénico, não há câmaras de televisão; onde não há câmaras de televisão, não há campanha em casa dos lisboetas; onde não há campanha em casa dos lisboetas, não há onda mediática; onde não há onda mediática, muito dificilmente haverá onda política capaz de derrubar Fernando Medina. E pouco importa o que é a causa ou o efeito: Moedas ainda procura o criar o seu momentum.