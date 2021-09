Moedas no metro para marcar Medina e manter a campanha em movimento. "Temos uma dinâmica de vitória clara"

“Estamos à espera de quem? Temos de arrancar para não perdermos o elã da campanha. O elã nestas coisas é muito importante…”. Carlos Moedas está impaciente. Os jornalistas, tantas vezes vítimas dos atrasos olímpicos dos candidatos, desta vez são os responsáveis pelos 20 minutos de atraso com que a comitiva que acompanha o social-democrata se atira finalmente para o interior da boca do metro, na estação da Ameixoeira, em Lisboa.

Tudo pronto, esta viagem tem como destino da estação de Campo Grande. Carlos Moedas pica o bilhete às 8h26, aguarda uns quantos minutos pela chegada do metro, entra e fica de pé. No interior da carruagem, os passageiros-zombie levantam os olhos dos ecrãs dos telemóveis por breves segundos e regressam rapidamente ao torpor matinal de mais um dia casa-trabalho-casa. Se há coisa que esta campanha autárquica tem demonstrado é que a corrida em Lisboa não desperta, para já, grandes euforias.

Moedas hesita em entabular conversa. O assunto que traz é complexo e não move exatamente multidões. Mas é uma das grandes bandeiras do social-democrata. Com a polémica linha circular prometida e contratualizada por Fernando Medina, os utentes da linha amarela (Odivelas-Rato) terão de passar a fazer transbordo no Campo Grande para chegar ao centro da cidade. É preciso alertar que, por causa dos desvarios do socialista, estes lisboetas que vão perder “mais 20 ou 30 minutos” em mudanças de linha dispensáveis.